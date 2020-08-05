Кому сложно угодить: ТОП-5 самых требовательных и капризных знаков зодиака

Все женщины любят внимание и заботу, и периодически требуют повышенного внимания. Астрологи определили ТОП-5 самых капризных знаков зодиака. Их представители особенно жаждут, чтобы их прихотям всегда потакали.

5. Дева

Представители этого знака не то что капризны, но очень требовательны. Зачастую типичная Дева добивается того, чего желает. И тут важно понимать: Дева не кричит, а указывает на очевидные недостатки; она впадает истерику, а попросту быстрее доносит до людей необходимую информацию. Ну и, конечно же, не скандалит, а всего лишь демонстрирует, что искренне вовлечена в происходящее.

4. Овен

Для Овнов типично капризничать по-детски, чуть ли не визжа и стуча ножками. Такая привычка для представителей этого знака — неотъемлемая часть жизни. Правда подобный спектакль они устраивают непродолжительное количество времени: не хватает терпения. Довольно быстро Овны переключаются на другой объект желаний.

3. Скорпион

В случае со Скорпионами нужно всегда быть тактичными и вежливыми. Женщина-Скорпион всегда возьмет свое. Пусть даже и через угрозы, шантаж, сговоры — для представителей этого знака все средства хороши.

2. Стрелец

Женщины-Стрельцы на первый взгляд могут показаться милыми и совершенно не требовательными, но это лишь первое впечатление. Для них важно постоянное внимание и забота со стороны окружающих. И, не дай Бог, Стрелец заметит, что люди вокруг не особенно стараются угодить — пеняйте на себя.

1. Телец

Ну, а самыми капризными признаны Тельцы. Женщины, родившиеся под этим знаком, играют по-крупному. Их не интересуют какие-то мелочи, подавай сразу самое лучшее, дорогое, красивое, да еще и прямо сейчас, а не когда-то там в будущем. У Тельца не может быть хуже, чем у других. Причем важно именно то, чтобы все это им кто-то принес, а не они сами добились. Чаще всего дамам-Тельцам удается получать желаемое от окружающих. Остается им только позавидовать.

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