Три российских Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

Три российских истребителя Су-35 перехватили и сопроводили американский стратегический бомбардировщик над акваторией Охотского моря.

Как сообщили в Минобороны РФ, около 12:00 по московскому времени российские военные обнаружили над нейтральными водами Тихого океана воздушную цель, приближающуюся к нашим границам.

«Для перехвата цели в воздух поочередно были подняты три истребителя Су-35с из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря», — сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Отмечается, что как только американский бомбардировщик отдалился от границы, Су-35 вернулись на аэродром базирования.

Полет российских истребителей проходил строго в соответствии с международными правилами. Нарушения государственной границы со стороны бомбардировщика ВВС США не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский Су-27 перехватил американские самолеты-разведчики над Черным морем.