«За продуктами поехал»: Ивлеева, сидящая дома с СОVID-19, потроллила Элджея
Помимо телеведущей и рэпера коронавирус выявили у их близких родственников.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
Список льгот для пенсионеров, о которых мало кто знает
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Отец Фриске прокомментировал победу в суде над Шепелевым
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
Вячеслав Зайцев не может самостоятельно передвигаться по своему особняку — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
Рунет одобрил действия ВС РФ, которые заблокировали колонну США в Сирии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
С тех пор, как популярный рэпер Элджей (Алексей Узенюк — настоящее имя исполнителя, прим. ред.) оказался инфицирован коронавирусом, а вслед за ним вирус обнаружили и у его жены, ведущей и блогера Насти Ивлеевой, пара находится дома на карантине.
Супруги переносят болезнь довольно легко, хотя ранее сообщали о потере вкуса, но не забывали радовать подписчиков смешными видео и сторис.
Элджей посвятил себя видеоиграм — показал в своем микроблоге, как «гоняет» по треку, не вставая от огромного экрана. То, что игры составляют основное занятие в течение дня рэпера, подтвердил и новый пост Насти Ивлеевой, где она с ироничным выражением лица позирует перед камерой, пока на заднем плане муж сидит за приставкой.
«За продуктами, наверно, поехал, кормилец», — потроллила мужа Ивлеева.
Подписчики блогера поддержали ее настрой и бросились наперебой демонстрировать свое чувство юмора в комментариях.
«Приготовьте ему ужин в Sims»;
«Это ты кормилец, Настя»;
«У него багажника нет, закатывай губу обратно»;
«В такси устроился, смену отработает — перезвонит»;
«Первые 40 лет детства самые тяжелые для мальчика», — написали они.
5-tv.ru писал, что Настя Ивлеева, благодаря просьбам фанатов в адрес программы, скоро вернется в популярное шоу «Орел и Решка».
Читайте также
65%
0.60 87.17
0.55
Нашли ошибку?