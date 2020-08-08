«За продуктами поехал»: Ивлеева, сидящая дома с СОVID-19, потроллила Элджея

С тех пор, как популярный рэпер Элджей (Алексей Узенюк — настоящее имя исполнителя, прим. ред.) оказался инфицирован коронавирусом, а вслед за ним вирус обнаружили и у его жены, ведущей и блогера Насти Ивлеевой, пара находится дома на карантине.

Супруги переносят болезнь довольно легко, хотя ранее сообщали о потере вкуса, но не забывали радовать подписчиков смешными видео и сторис.

Элджей посвятил себя видеоиграм — показал в своем микроблоге, как «гоняет» по треку, не вставая от огромного экрана. То, что игры составляют основное занятие в течение дня рэпера, подтвердил и новый пост Насти Ивлеевой, где она с ироничным выражением лица позирует перед камерой, пока на заднем плане муж сидит за приставкой.

«За продуктами, наверно, поехал, кормилец», — потроллила мужа Ивлеева.

Instagram @_agentgirl_

Подписчики блогера поддержали ее настрой и бросились наперебой демонстрировать свое чувство юмора в комментариях.

«Приготовьте ему ужин в Sims»;

«Это ты кормилец, Настя»;

«У него багажника нет, закатывай губу обратно»;

«В такси устроился, смену отработает — перезвонит»;

«Первые 40 лет детства самые тяжелые для мальчика», — написали они.

5-tv.ru писал, что Настя Ивлеева, благодаря просьбам фанатов в адрес программы, скоро вернется в популярное шоу «Орел и Решка».