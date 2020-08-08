Викторию Боню дважды обокрали за десять дней

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Алина Потёмкина
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Звезда уверена, что злоумышленники следили за ее перемещениями по сторис Instagram.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Телеведущую Викторию Боню ограбили дважды за десять дней. Злоумышленники пробрались в дом звезды в Монако, пока та путешествовала по Европе. В Instagram девушка поделилась печальными новостями с подписчиками и предупредила, что примет меры для защиты от воров.

«В целях безопасности с сегодняшнего дня мои сторисы будут загружаться с задержкой в несколько дней», — написала Боня.

Что именно похитили из дома ведущей, неизвестно. Вероятно, она решила больше не рассказывать о своем местонахождении, чтобы преступники не могли воспользоваться ее отсутствием и проникнуть в жилище. А там явно было, на что позариться — ранее Боня с удовольствием хвасталась своим богатством, показывая «квартиру мечты», которую сняла на Лазурном берегу, напоминает «Экспресс газета».

В следующем посте звезда поблагодарила всех, кто сопереживал ее беде.

«Ребята, спасибо за вашу поддержку! Столько сообщений в личке. Это мелочи, ценность не в вещах, а в людях!» — призналась знаменитость.

Instagram @victoriabonya

Подписчики вновь поддержали свою любимицу, отметив, что она с легкостью наживет новое богатство.

«Все равно обидно же, значит, вам вернется вдвойне, а у них убудет!»

«Пусть лучше материальными ценностями Бог забрал, спасибо, что не здоровьем», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виктория Боня начала слышать голоса.

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