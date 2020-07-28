Боня рассказала, что начала слышать голоса

Телеведущая Виктория Боня начала слышать голоса. Как передает «Экспресс газета», девушка рассказала на своей странице в Instagram о недавнем случае, который очень ее напугал, и просит совета у подписчиков.

По словам Бони, в воскресенье ночью ее разбудил голос, говоривший на английском, однако девушка спала одна.

«Меня сегодня разбудил голос человека, который громко и отчетливо сказал мне в ухо что-то на английском языке. Я расслышала только последние три слова… then it’s ok. В жизни такого не испытывала! Спала я одна и в доме тоже никого не было» — делится девушка переживаниями.

Instagram @victoriabonya

Но что самое важное, девушка отмечает, что разбудивший голос знаком ей, и она знает его обладателя.

В конце записи телеведущая просит помощи у своих подписчиков. Те же предлагают несколько объяснений произошедшему. Так, многие согласны с Боней и считают, что дело действительно в потусторонних силах. Более того, у многих фанатов были похожие истории.

«У меня был случай, мне приснилось что орел меня царапает в затылок. утром встаю убираю волосы наверх руками, а бывший говорит мне «у тебя вся шея взади поцарапанная…

Скорее это барабашка, с нами есть параллельные миры. Они нас видят, мы их нет

У меня было так. Голос был отца. Он сказал громко в ухо Алинушка! Вскоре был у него инфаркт. Бытует мнение что это домовой говорит, предупреждает!» — рассказывают подписчики.

Другие же отмечают, что голоса — пагубное влияние шаманских практик, к которым телеведущая прибегает последние месяцы. Подписчики переживают за состояние певицы и просят на время остановить подобные эксперименты.

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