«Куда живот пропадает?»: Валерия показала постройневшего Пригожина

Певица Валерия известна своей любовью к спорту. В свои 52 года артистка находится в превосходной физической форме — и все благодаря регулярным тренировкам. Своим энтузиазмом к здоровому образу жизни звезда заразила и супруга Иосифа Пригожина, который, как считают фанаты, сильно изменился за последнее время. Доказательством этому послужило фото, которое выложила Валерия на своей странице в Instagram.

Знаменитость показала подписчикам, какой великолепной растяжкой обладают они с мужем. На одном снимке она позирует, высоко задрав ногу на деревянный столб, а на втором — Пригожин с не менее грациозным полушпагатом. Фотографии с прогулки были приурочены к Дню физкультурника, который, как напомнила Валерия, отмечается во вторую субботу августа.

Instagramm valeriyaa

Поклонники оценили неукротимый интерес к физической активности обоих, назвав звездную пару «двумя физкультурниками». Правда, больше всего фанаты поразились, насколько сильно похудел Пригожин. Некоторые с трудом узнали продюсера без его живота.

«Ура! Живот ушел у Иосифа»;

«Худенький такой, класс!»;

«Вау, Иосиф неплохо постройнел»;

«Куда живот пропадает?» — спросили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Иосиф Пригожин признался в своих тратах, объяснив, куда уходят его миллионы.