Лайнер авиакомпании Shenzhen Airlines, летевший из Шэньчжэня в Сиань, за две минуты снизился почти на шесть тысяч метров.

Пассажирский самолет в Китае резко потерял высоту

Фото: www.globallookpress.com / May James

Пассажирский самолет рейсом Шэньчжэнь — Сиань резко потерял высоту и возвращается в порт вылета. Как сообщает РИА Новости, лайнер авиакомпании Shenzhen Airlines через 20 минут после вылета из аэропорта Шэньчжэня, резко потерял высоту. За две минут воздушное судно снизилось почти на шесть тысяч метров.

Экипаж подал экстренный сигнал 7700 и лег на обратный курс. 

Как поясняют эксперты данный вид сигнала пассажирскими лайнерами подается в случае обнаружения технических неполадок или при необходимости срочной медицинской помощи пассажирам. Кроме того экипаж может принять решение о срочном снижении, если произошла разгерметизация самолета или появилась трещина в стекле.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.64
0.60 87.17
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:54
Экс-жене Валерия Меладзе пришлось отбиваться от хейтеров после слов о «стареющих Ромео»
7:39
Прорубил окно в Европу: 306 лет со дня первой морской победы Петра I
7:37
Крупный пожар разгорелся на фабрике дверей в Ленинградской области — видео
7:22
Наивная или обольстительная: Анна Банщикова предложила выбрать для нее образ
7:07
Августовский шторм: 75 лет назад началась советско-японская война
7:07
Ученые выяснили, в чем заключается опасность головокружений

Сейчас читают

Зеленский поклялся не вмешиваться в выборы в США
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок