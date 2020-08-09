Пассажирский самолет в Китае резко потерял высоту

Пассажирский самолет рейсом Шэньчжэнь — Сиань резко потерял высоту и возвращается в порт вылета. Как сообщает РИА Новости, лайнер авиакомпании Shenzhen Airlines через 20 минут после вылета из аэропорта Шэньчжэня, резко потерял высоту. За две минут воздушное судно снизилось почти на шесть тысяч метров.

Экипаж подал экстренный сигнал 7700 и лег на обратный курс.

Как поясняют эксперты данный вид сигнала пассажирскими лайнерами подается в случае обнаружения технических неполадок или при необходимости срочной медицинской помощи пассажирам. Кроме того экипаж может принять решение о срочном снижении, если произошла разгерметизация самолета или появилась трещина в стекле.