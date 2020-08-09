Психолог рассказал, во сколько лет можно давать детям планшет

Детям можно и нужно разрешать играть на планшете. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал клинический психолог Артур Гараганов. По словам специалиста гаджетами можно разрешать пользоваться с двух лет, однако подходить к этому надо с умом.

Гараганов назвал два основных условия, при выполнении которых планшеты и смартфоны будут полезны маленьким детям — на них должны стоять соответствующие возрасту программы и пользоваться гаджетом ребенок должен строго определенное время и под контролем взрослых.

«Планшет можно давать и двухлетним детям, если они будут использовать обучающий или развивающий интерфейс. Если этот интерфейс помогает им формировать коммуникативные навыки или мелкую моторику, то он должен органично вплетаться в их образовательную или повседневную игровую деятельность. Дети должны играть с предметами и в настольные игры, но планшеты нельзя исключать. Если это сделать, то ребенок будет оторван от современной реальности и будет как некоторые бабушки и дедушки, которые не знают, как работает смартфон», — рассказал специалист.

При этом психолог отметил, что основывать процесс развития маленького ребенка полностью на играх в планшете — нельзя.

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