«Выйдет неплохой фотограф»: годовалый сын Тодоренко сделал первый снимок

Многие считают телеведущую Регину Тодоренко образцовой матерью, однако некоторые скептически относятся к ее принципу разрешать ребенку все, что ему захочется. На этот раз звезда показала, что ее метод работает во благо, и раскрыла секрет разумного подхода к вседозволенности.

Тодоренко рассказала, что несколько месяцев назад ее годовалый сын Майкл стал проявлять живой интерес к гаджетам. Регина побоялась, что ребенок рано станет зависимым от них, как и многие современные дети. Поначалу она не давала смартфон в руки малыша, когда тот просил. В ответ сын обижался на маму. Вскоре звезда поняла, что сладок запретный плод, и стала сама предлагать наследнику поиграть с телефоном, объясняя, как с ним обращаться.

Instagram @reginatodorenko

«Интерес к гаджету остался, но как только сын изучил его, пропала эта одержимость, так же было с розеткой, пультом, планшетом. Теперь малыш знает, какие элементарные функции выполняет каждый из этих предметов. И когда мне кто-то звонит, Майкл сразу приносит телефон и говорит: „Мама, Алло!“», — поделилась Тодоренко.

Регина не согласна с утверждением, что гаджеты для ребенка — зло. По ее мнению зло — это все, что чересчур. Умелый родитель должен не запрещать, а направлять интерес ребенка в нужное русло. Так сделала и телеведущая. В результате Майкл заинтересовался фотографией. В том же посте Тодоренко показала первый снимок, который сделал ее сын. Мальчик запечатлел маму под необычным за рабочим процессом — лежащей на ковре с ручкой и тетрадью в руках.

«Не знаю, что из этого выйдет, но по фото, кажется, неплохой артхаусный фотограф», — резюмировала Регина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тодоренко вступилась за Готовцеву, которая больше полугода не может увидеть детей.