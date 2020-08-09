Цех по производству дверей завода «Невский ламинат» горит в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, сообщение о пожаре в поселке Невская Дубровка Всеволожского района поступило на пульт диспетчера экстренных служб в 4.45 утра.

Прибывшее на место подразделение МЧС обнаружило, что горение происходит внутри цеха по производству дверей завода «Невский ламинат». Огонь распространился на площади 750 квадратных метров.

В 6.15 пожар был локализован. На месте работают 62 человека и 32 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет.