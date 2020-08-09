Крупный пожар разгорелся на фабрике дверей в Ленинградской области — видео
Рано утром по неустановленной причине вспыхнул цех завода «Невский ламинат».
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Фото, видео: ВКонтакте @spb_today
Цех по производству дверей завода «Невский ламинат» горит в Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, сообщение о пожаре в поселке Невская Дубровка Всеволожского района поступило на пульт диспетчера экстренных служб в 4.45 утра.
Прибывшее на место подразделение МЧС обнаружило, что горение происходит внутри цеха по производству дверей завода «Невский ламинат». Огонь распространился на площади 750 квадратных метров.
В 6.15 пожар был локализован. На месте работают 62 человека и 32 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет.
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