На улицах Минска начались беспорядки и задержания после выборов президента

В Минске начались столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает ТАСС, около трех сотен молодых людей собрались после закрытия избирательных участков недалеко от музея Великой Отечественной войны на пересечении проспектов Машерова и Победителей. Несколько человек задержали сотрудники ОМОН, группа митингующих пыталась отбить своих соратников у правоохранителей.

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