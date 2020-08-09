На улицах Минска начались беспорядки и задержания после выборов президента

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Светлана Александрова
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Столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН начались на проспекте Машерова, несколько человек задержаны.

Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко, Instagram @9_avgusta

В Минске начались столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает ТАСС, около трех сотен молодых людей собрались после закрытия избирательных участков недалеко от музея Великой Отечественной войны на пересечении проспектов Машерова и Победителей. Несколько человек задержали сотрудники ОМОН, группа митингующих пыталась отбить своих соратников у правоохранителей.

Twitter @Kirilenko_a

Как ранее сообщал 5-tv.ru, по данным exit poll, на выборах президента Белоруссии лидирует Александр Лукашенко с 79,7% голосов, за ним идет Светлана Тихановская с большим отрывом — у нее 6,8%. Однако успели проголосовать не все находящиеся за рубежом граждане Белоруссии. В Москве, Кивев и Варшаве начались несанкционированные митинги у белорусских посольств.

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