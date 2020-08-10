День Прохора и Пармена: Как 10 августа избежать проблем в личной жизни
В день памяти двух апостолов лучше всего отказаться от торговли и заняться работой.
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Фото, видео: Manuel Panselinos / wikipedia.org
Православные верующие чтут память двух апостолов от 70 — Прохора и Пармена. Согласно священному писанию, 12 апостолов созвали своих учеников, чтобы выбрать из них семерых, которые бы взяли на себя решение бытовых вопросов. В числе избранных были святые Прохор и Пармен.
Прохор был спутником апостола Петра, епископом Никомедии и пострадал за Христа в Антиохии. Другой его тезка стал учеником Иоанна Богослова и записывал за ним текст Откровения. Пармен, по преданию, проповедовал христианскую веру в Македонии, где впоследствии принял мученическую смерть.
В народном календаре этот день получил название Прохоры — Пармены.
Что можно делать 10 августа?
Сыздавна считается, что день памяти двух апостолов от 70 благоприятен для сельскохозяйственных работ. В этот период поэтому крестьяне занимались сбором урожая — картофеля и зерновых культур. Дети и старики шли в лес за ягодами.
Согласно обычаям, 10 августа рекомендуется готовить блюда из картофеля: варить супы, делать картофельное пюре, жарить пирожки. По старым поверьям, для привлечения удачи сегодня нужно съесть грушу. Сны в это время считаются вещими, к ним стоит прислушаться.
Что нельзя делать 10 августа?
«На Прохоры — Пармены не затевай мены» — гласит народная мудрость. В этот день наши предки запрещали заниматься торговлей — в противном случае деньги могут быстро исчезнуть, а продавец рискует сильно продешевить.
Как уточняет Утро.ру, девушкам сегодня запрещается заниматься рукоделием. Это может привести к серьезным проблемам в личной жизни. Кроме того, 10 августа нельзя ругаться и сплетничать.
Приметы на 10 августа
- Облака высоко плывут — погода будет теплой и сухой;
- Если с утра много росы на траве, значит день выдастся солнечный;
- Муравьи увеличивают свои муравейники — к ранней и холодной зиме.
Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать в день Пантелеймона Целителя.
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