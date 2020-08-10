День Прохора и Пармена: Как 10 августа избежать проблем в личной жизни

Православные верующие чтут память двух апостолов от 70 — Прохора и Пармена. Согласно священному писанию, 12 апостолов созвали своих учеников, чтобы выбрать из них семерых, которые бы взяли на себя решение бытовых вопросов. В числе избранных были святые Прохор и Пармен.

Прохор был спутником апостола Петра, епископом Никомедии и пострадал за Христа в Антиохии. Другой его тезка стал учеником Иоанна Богослова и записывал за ним текст Откровения. Пармен, по преданию, проповедовал христианскую веру в Македонии, где впоследствии принял мученическую смерть.

В народном календаре этот день получил название Прохоры — Пармены.

Что можно делать 10 августа?

Сыздавна считается, что день памяти двух апостолов от 70 благоприятен для сельскохозяйственных работ. В этот период поэтому крестьяне занимались сбором урожая — картофеля и зерновых культур. Дети и старики шли в лес за ягодами.

Согласно обычаям, 10 августа рекомендуется готовить блюда из картофеля: варить супы, делать картофельное пюре, жарить пирожки. По старым поверьям, для привлечения удачи сегодня нужно съесть грушу. Сны в это время считаются вещими, к ним стоит прислушаться.

Что нельзя делать 10 августа?

«На Прохоры — Пармены не затевай мены» — гласит народная мудрость. В этот день наши предки запрещали заниматься торговлей — в противном случае деньги могут быстро исчезнуть, а продавец рискует сильно продешевить.

Как уточняет Утро.ру, девушкам сегодня запрещается заниматься рукоделием. Это может привести к серьезным проблемам в личной жизни. Кроме того, 10 августа нельзя ругаться и сплетничать.

Приметы на 10 августа

Облака высоко плывут — погода будет теплой и сухой;

Если с утра много росы на траве, значит день выдастся солнечный;

Муравьи увеличивают свои муравейники — к ранней и холодной зиме.

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