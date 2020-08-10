Какую пенсию россияне считают подходящей для достойной старости?

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Валентин Черников
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Желаемая гражданами сумма примерно вчетверо превышает возможности государства.

Какую пенсию россияне считают подходящей для достойной старости?

Фото: ТАСС / Сергей Коньков

Размер «пенсии мечты» в России составил 59 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на итоги опроса НПФ Сбербанка. Мужчины хотели бы получать 61 тысячу в месяц, а женщины — 56 тысяч.

Пенсионные ожидания варьируются и в зависимости от места проживания. Самые высокие притязания у москвичей — 92 тысячи рублей. Жителям Петербурга достаточно 70 тысяч. В Поволжье, Урале и Сибири россияне желают получать в старости около 50 тысяч рублей. Применительно к профессиям на самые высокие пенсии рассчитывают представители таких сфер, как маркетинг, PR, транспорт и связь.

По данным Росстата, на конец июня средний размер государственной пенсии в России составлял 15 тысяч рублей. То есть представления граждан о достойной пенсии почти вчетверо превышают возможности государства.

Накопить на прибавку можно с помощью негосударственных пенсионных фондов, банковских вкладов, накопительного страхования, паевых инвестиционных фондов и других инструментов. Для этого потребуются выдержка и финансовая грамотность, отмечают эксперты.

Так, чтобы накопить на пенсию в 59 тысяч рублей, придется ежемесячно инвестировать в надежные инструменты по 29 тысяч в течение 35 лет. А если выбрать более рисковые стратегии, аналогичного результата можно достичь и за более короткий срок.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России провели опрос о предпочтительном возрасте выхода на пенсию.

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