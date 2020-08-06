В России провели опрос о предпочтительном возрасте выхода на пенсию
Около половины россиян признались, что не предпринимают никаких действий, чтобы обеспечить себе лучшее существование на пенсии.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox
В России о выходе на пенсию раньше 55 лет мечтает 31% населения. Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный Сбербанком совместно с сервисом поиска Работа.ru, сообщает РБК.
Среди женщин желающих раньше выйти оказалось на пенсию больше, чем мужчин: 39% и 23% соответственно. Большинство опрошенных (69%) признались, что не хотели бы уходить на заслуженный отдых раньше пятидесятилетнего возраста.
Россияне переживают, что не смогут обеспечить себя в старости, если не будут работать, поэтому 14% мужчин и 7% женщин хотели бы продолжать на работу даже после 70 лет.
У большинства населения, около 80%, нет накоплений на старость. А 49% и вовсе ничего не собираются с этим делать, поскольку либо не верят в то, что деньги на черный день не сгорят, либо попросту не могут позволить себе откладывать деньги. Около четверти жителей страны (26%), хоть и не накопили на старость, но в ближайшее время собираются это исправить.
Ранее 5-tv опубликовал список льгот, положенных пенсионерам, о которых мало кто знает.
Читайте также
68%
-0.10 86.63
0.13
Нашли ошибку?