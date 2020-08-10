Видео: самолет разбился во время выполнения пилотажной фигуры «бочка»

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Трагедия произошла в Калужской области во время съемок рекламного ролика.

Фото, видео: vk.com/kaluganews_com, 5-tv.ru

В Калужской области разбираются в причинах крушения легкомоторного самолета — пилот погиб. Кадры трагедии опубликовал Следственный комитет.

Летчик отрабатывает фигуры высшего пилотажа. Вот он пролетает над полосой, набирает высоту, пытается выполнить «бочку». В этот момент машина неожиданно сваливается в штопор и врезается в землю.

По словам экспертов, маневр выполнялся на предельно малой высоте и погибшему могло не хватить опыта.

Уже известно — владельцы планировали продать воздушное судно и снимали демонстрационный видеоролик. Расследованием крушения занимается транспортная прокуратура.

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