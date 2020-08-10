Более пятисот человек устроили массовый заплыв в Петербурге

Больше пятисот человек оказались в воде у берегов Петропавловской крепости в Петербурге. В Северной столице впервые после перерыва, вызванного коронавирусом, состоялся массовый заплыв. Группа с оранжевыми буйками — спортсмены и любители, преодолели две дистанции — два и четыре километра.

По пути вокруг Петропавловской крепости пловцам пришлось преодолеть сильное течение в Кронверкском проливе. А некоторым даже встретились водоросли-гиганты. В соревнованиях на открытой воде из-за ограничений смогли принять участие только спортмены из России. Они приехали из 66-ти городов. Первое место в итоге досталось 41-летнему жителю Москвы. Он проплыл дистанцию за час час и одну минуту.