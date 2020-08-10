«Придется много работать»: Рапунцель из «Дома-2» подсчитала ежемесячные траты

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Татьяна Меркер
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Экс-участница телестройки пожаловалась, что расходует на еду и подгузники для ребенка 100 тысяч рублей, а отец малыша им почти не помогает.

«Придется много работать»: Рапунцель из «Дома-2» подсчитала ежемесячные траты

Фото: Instagram @alenatoffi_official

Алена Рапунцель 2 августа покинула проект «Дом-2» вместе со своим возлюбленным Максимом Колесниковым. Но отношения за периметром дали трещину, вскоре пара объявила о расставании. В сердцах девушка начала делиться с подписчиками подробностями их взаимоотношений и рассказала, как она строит жизнь за проектом.

В сторис своего профиля в Instagram Рапунцель написала, что понимает — ей «теперь придется много работать». 23-летняя Алена обеспечивает себя, ребенка (рожденного от другого участника проекта Ильи Яббарова — Прим. ред.) и маму, живущую с ними. В ответ на один из вопросов фолловеров она описала смету своих ежемесячных расходов.

Instagram @alenatoffi_official

После ухода за ворота, Рапунцель сняла квартиру за 100 тысяч рублей. Продукты, подгузники и прочие бытовые принадлежности обходятся в похожую сумму. Зато на услугах няни удается экономить, с полуторагодовалым сыном остается бабушка.

Также девушка пожаловалась, что отец ее ребенка Илья Яббаров перечисляет им не более десяти тысяч рублей в месяц, чего не хватает для покрытия и половины расходов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как участники «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян назвали сына.

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