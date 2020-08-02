Звезды «Дома-2» Черно и Оганесян обнародовали имя новорожденного
Мальчик появился на свет 30 июля, причем с опозданием, заставив родителей поволноваться.
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Фото, видео: Instagram @sasha_cherno93_official, @_iosif91
Звезды «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян обнародовали имя своего новорожденного ребенка. Мальчик появился на свет 30 июля. Родители собирались подержать интригу несколько дней, но не утерпели.
«Знакомьтесь — Оганесян Стефан Иосифович! Как и говорили, долго скрывать не будем, хотели рассказать в понедельник на выписке. Но уже информацию слили в сеть️. Поэтому, лучше вы это узнаете от нас», — написала Саша в своем аккаунте в Instagram, опубликовав фото малыша с закрытым личиком.
В свою очередь молодой отец выложил в сеть видео, на котором прогуливается по коридору клиники с сыном на руках и с супругой, которой пришлось перенести кесарево сечение.
«Идем на поправочку, скоро выписываемся», — сообщил Оганесян.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Стефан родился на десять дней позже положенного срока, заставив родителей поволноваться. Но все закончилось благополучно, несмотря на то что из-за лишнего веса и сделанного в юности аборта Саша Черно опасалась, что ей вообще не доведется стать мамой.
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