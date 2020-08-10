Программа туристического кешбэка распространяется на 700 тысяч туров по России

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Проект стартует на сайте мирпутешествий.рф в ночь на 21 августа

Фото, видео: ТАСС / Феоктистов Дмитрий, 5-tv.ru

В российском правительстве определились с датой старта программы туристического кэшбэка. Она начнется в ночь с 20 на 21 августа. Об этом объявили на совещании Михаила Мишустина с вице-премьерами. Россияне, которые проведут отпуск на родине в любом регионе, получат возврат части потраченных средств. Программа касается и пакетных туров, и самостоятельных путешествий. Главное условия — оплатить покупку платежной картой «Мир».

«В конце июля мы объявили о программе поддержки внутреннего туризма и предложили инициативу, воспользоваться которой может каждый гражданин нашей страны. Это частичная компенсация расходов на покупку туров по России», — заявил на совещании премьер-министр России Михаил Мишустин.

«С 21 по 28 августа все, что нужно сделать, это просто зайти на портал мирпутешествий.рф. Дальше там можно просто выбрать тур или проживание в отеле. Срок от четырех ночей, стоимостью от 25 тысяч рублей», — рассказал о деталях вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Глава правительства также объявил о запуске в России единой информационной системы социального обслуживания. Государственная база данных будет содержать сведения об опекунах детей-сирот и инвалидов. Она значительно упростит получение пособий и обезопасит сделки с недвижимостью.

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