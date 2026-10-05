Коммуналка вдвое дешевле: кто в России имеет право на льготы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Помощь при оплате услуг ЖКХ предоставляется как отдельным категориям граждан, так и семьям с высокой нагрузкой на бюджет.

Кому положены льготы и субсидии на оплату ЖКХ в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Некоторым россиянам положена скидка 50% на оплату ЖКУ

В России действуют два основных механизма поддержки при оплате жилья и коммунальных услуг — льготы и субсидии. О том, кто может ими воспользоваться и как оформить помощь, эксперты рассказали URA.RU.

По словам профессора кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Константина Лебедева, льготы предоставляются определенным категориям граждан независимо от их дохода. Федеральная скидка в размере 50% предусмотрена для инвалидов всех групп, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, чернобыльцев, Героев России и СССР, а также членов семей погибших военнослужащих.

Героям Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы полагается полная компенсация расходов. Для многодетных семей федеральный стандарт предусматривает скидку не менее 30%, при этом регионы могут увеличивать размер поддержки.

Субсидия зависит от доходов семьи. Ее предоставляют, если расходы на коммунальные услуги превышают установленную долю семейного бюджета. Федеральный порог составляет 22%, однако в некоторых регионах он ниже.

Оформить льготу или субсидию можно через органы социальной защиты, МФЦ или портал госуслуг. Условия зависят от региона. В Москве с февраля 2026 года льготы оформляют только в электронном виде через mos.ru, а заявление рассматривают в течение пяти рабочих дней.

Председатель Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП Андрей Широков считает, что систему субсидирования малоимущих домохозяйств необходимо расширять. В частности, он предложил снизить федеральную долю расходов с 22% до 10% совокупного дохода семьи и отказаться от учета нормы площади жилья.

По мнению эксперта, адресная поддержка особенно важна для малоимущих и многодетных семей. Широков также выступил за возможность предоставлять субсидии гражданам, у которых уже накопились долги за коммунальные услуги.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Гороскоп за партой: чему каждый знак зодиака может научить остальных

Последние новости

14:50
Резкая боль спине: названы признаки расслоения аорты
14:40
Звонила бойфренду по 20 раз в день: приезд бабушки закончился семейным скандалом
14:30
Зима пришла: на Урале водители спасают друг друга из снежных ловушек
14:20
Пассажиры задержанного рейса устроили бунт в аэропорту Волгограда
14:12
Коммуналка вдвое дешевле: кто в России имеет право на льготы
14:05
Наобещал Зеленскому сотни миллионов евро: как Мерц спускает деньги Германии на Украину

Сейчас читают

Кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ
Не поверите: Ближний Восток дает больше нефти, чем до войны, но у цен есть причина
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым
Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня