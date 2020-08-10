«За прекрасное чувство самоиронии», «за юмор и честность», «за естественность и остроумие» ценит и любит отечественный зритель эпатажную певицу Лолиту Милявскую. Застать эту диву в плохом настроении, кажется, просто невозможно! А любое дело при ее участии сразу превращается в шоу.

Вот, к примеру, банальная стирка штор внезапно стала прелюдией к стриптизу. На видео из Instagram артистка в задорном многоцветном купальнике ловко обращается с карнизом: спустив с него шторы, эротично танцует вокруг.

«Чтобы постирать шторы, вам необходимо их освободить от карниза. Освободили? Бросайте. А дальше — странная вещь. Когда видишь в руках карниз, думаешь: «Я молоденькая, и я могла бы еще показать стрип…» — прерывается на самом интересном месте Лолита.

После пары движений вверх-вниз звезда осекает себя и твердит: что лучше все-таки заняться делом.

«Мне простой не свойственен!» — гласит кокетливая подпись к ролику.

Instagram @lolitamilyavskaya

Равнодушных к «экзерсису» певицы, конечно, не осталось. Вопреки ожиданиям, в комментариях к ролику не было ни одного осуждающего отзыва. Напротив, поклонники лишь поддержали «молодую в душе» артистку.

«Если в душе молоденькая, значит, могла бы и показать! Шторы могут подождать!»

«Ой, не могу! Обожаю вас!»

«Пойду тоже постираю что ли. Засиделась я!»

«Лолита — огонь! Спасибо за настроение!» — откликались пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где Лолита Милявская, не стесняясь окружающих, разгуливает по Москве с краской на голове.