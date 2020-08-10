«Мне простой не свойственен!» — «молоденькая» Лолита показала пикантные танцы у карниза
Такого «горячего» видео в Instagram артистки еще никто не видел!
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Фото, видео: Instagram @lolitamilyavskaya
«За прекрасное чувство самоиронии», «за юмор и честность», «за естественность и остроумие» ценит и любит отечественный зритель эпатажную певицу Лолиту Милявскую. Застать эту диву в плохом настроении, кажется, просто невозможно! А любое дело при ее участии сразу превращается в шоу.
Вот, к примеру, банальная стирка штор внезапно стала прелюдией к стриптизу. На видео из Instagram артистка в задорном многоцветном купальнике ловко обращается с карнизом: спустив с него шторы, эротично танцует вокруг.
«Чтобы постирать шторы, вам необходимо их освободить от карниза. Освободили? Бросайте. А дальше — странная вещь. Когда видишь в руках карниз, думаешь: «Я молоденькая, и я могла бы еще показать стрип…» — прерывается на самом интересном месте Лолита.
После пары движений вверх-вниз звезда осекает себя и твердит: что лучше все-таки заняться делом.
«Мне простой не свойственен!» — гласит кокетливая подпись к ролику.
Равнодушных к «экзерсису» певицы, конечно, не осталось. Вопреки ожиданиям, в комментариях к ролику не было ни одного осуждающего отзыва. Напротив, поклонники лишь поддержали «молодую в душе» артистку.
«Если в душе молоденькая, значит, могла бы и показать! Шторы могут подождать!»
«Ой, не могу! Обожаю вас!»
«Пойду тоже постираю что ли. Засиделась я!»
«Лолита — огонь! Спасибо за настроение!» — откликались пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru показал забавное видео, где Лолита Милявская, не стесняясь окружающих, разгуливает по Москве с краской на голове.
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