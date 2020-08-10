Петербург вошел в список регионов, где выявлены опасные очаги радона

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О тяжелых последствиях влияния радиоактивного газа россиян предупредили в Роспотребнадзоре.

Фото, видео: ТАСС / Симаков Николай, 5-tv.ru

Роспотребнадзор предупредил россиян: в двадцати регионах страны выявлены опасные очаги радона. Это радиоактивный газ, способный провоцировать онкологические заболевания. В черный список попал и Петербург. Что делать тем, кто живет по соседству с невидимой угрозой, выяснила корреспондент МИЦ «Известия» Марина Кравцова.

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Петербург вошел в список регионов, где выявлены опасные очаги радона

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