Бард Александр Новиков отсудил у государства миллион рублей

Один миллион рублей получит в качестве компенсации за моральный ущерб певец и композитор Александр Новиков. По информации ТАСС, любителя «городских романсов» совершенно безосновательно пытались привлечь к уголовной ответственности.

В 2017 году Новикову предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, музыкант мог быть причастен к хищению средств у пайщиков строящегося в Екатеринбурге жилого комплекса «Бухта Квинс». Как выяснили правоохранители, ответственной за строительство была принадлежащая Александру компания «Домбери».

По некоторым данным, соучастником аферы являлся бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Экс-госслужащий якобы помог другу-артисту вывести принадлежащие 60 пайщикам деньги на сторонние счета. Общая сумма ущерба составляла более 50 миллионов рублей.

Ознакомившись с материалами дела и установив все обстоятельства произошедшего, летом 2019 года Следственный комитет РФ прекратил уголовное преследование обвиняемого Новикова за отсутствием состава преступления. Единственным подозреваемым остается Шилиманов.

За расходы на услуги адвоката, а также причиненный моральный ущерб Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил выплатить музыканту компенсацию.

«Удовлетворено, взыскать в пользу Новикова с Министерства финансов РФ один миллион рублей», — цитирует издание представителя пресс-службы суда.

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