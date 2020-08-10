Суд арестовал квартиру Бари Алибасова в Москве — владелец не в курсе?
Сын продюсера неожиданно отреагировал на судебное решение.
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Фото, видео: ТАСС /Прокофьев Вячеслав, 5-tv.ru
Сын Бари Алибасова прокомментировал слухи о том, что Троицкий суд столицы якобы арестовал квартиру знаменитого продюсера в Новой Москве. По информации MK.RU, с 10 августа и до неустановленного срока, ни Алибасов-старший, ни супруга, подарившая ему эту недвижимость — актриса Лидия Федосеева-Шукшина, ни выкупивший ее после помощник продюсера украинец Сергей Моцарь, не имеют возможности совершать с ней какие-либо сделки.
Отмечалось, что данное решение было вынесено по исковому требованию адвоката жены продюсера Юлии Вербицкой (Линник). Юрист заявляла, что Федосеева-Шукшина отрицает добровольную передачу имущества музыканту, поэтому требует оспорить все ранее совершенные манипуляции.
«Бари Каримович явно торопился, совершив сделку купли-продажи спустя всего несколько недель после регистрации права. Теперь возможные неправомерные действия пресечены», — цитировал MK.RU адвоката.
В комментарии 5-tv.ru Алибасов-младший заявил, что впервые слышит о подобном судебном решении. Впрочем, признался, что это его интересует мало: официально квартирой владеет Моцарь, а значит, это уже его проблемы.
«Мы к ней никакого отношения не имеем, кроме того, что Моцарь обещал не заходить туда до смерти Лидии Николаевны. Это единственное обязательство, которое Моцарь несет перед отцом. А так, он эту квартиру у него купил», — заявил сын продюсера.
Бари Бариевич также заявил, что не верит в «невменяемость» Федосеевой-Шукшиной при подписании документов на дарение квартиры. По его словам, актриса опасалась, что одна из дочерей может «убить ее» ради жилплощади. Именно это подтолкнуло женщину избавиться от «мотива преступления».
«Шукшина-старшая, боясь, что ее убьет Шукшина-младшая, ей нужно было избавиться от мотива убийства. Это — квартира. И она ее подарила отцу. Отец понимал все риски, которые после этого будут идти от семейства Шукшиных. Я отцу посоветовал быстро отдать ее Сергею Моцарю», — констатировал Алибасов-младший.
Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем на самом деле Бари Алибасов-старший переписал квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на своего помощника Сергея Моцаря.
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