Сын Бари Алибасова прокомментировал слухи о том, что Троицкий суд столицы якобы арестовал квартиру знаменитого продюсера в Новой Москве. По информации MK.RU, с 10 августа и до неустановленного срока, ни Алибасов-старший, ни супруга, подарившая ему эту недвижимость — актриса Лидия Федосеева-Шукшина, ни выкупивший ее после помощник продюсера украинец Сергей Моцарь, не имеют возможности совершать с ней какие-либо сделки.

Отмечалось, что данное решение было вынесено по исковому требованию адвоката жены продюсера Юлии Вербицкой (Линник). Юрист заявляла, что Федосеева-Шукшина отрицает добровольную передачу имущества музыканту, поэтому требует оспорить все ранее совершенные манипуляции.

«Бари Каримович явно торопился, совершив сделку купли-продажи спустя всего несколько недель после регистрации права. Теперь возможные неправомерные действия пресечены», — цитировал MK.RU адвоката.

В комментарии 5-tv.ru Алибасов-младший заявил, что впервые слышит о подобном судебном решении. Впрочем, признался, что это его интересует мало: официально квартирой владеет Моцарь, а значит, это уже его проблемы.

«Мы к ней никакого отношения не имеем, кроме того, что Моцарь обещал не заходить туда до смерти Лидии Николаевны. Это единственное обязательство, которое Моцарь несет перед отцом. А так, он эту квартиру у него купил», — заявил сын продюсера.

Бари Бариевич также заявил, что не верит в «невменяемость» Федосеевой-Шукшиной при подписании документов на дарение квартиры. По его словам, актриса опасалась, что одна из дочерей может «убить ее» ради жилплощади. Именно это подтолкнуло женщину избавиться от «мотива преступления».

«Шукшина-старшая, боясь, что ее убьет Шукшина-младшая, ей нужно было избавиться от мотива убийства. Это — квартира. И она ее подарила отцу. Отец понимал все риски, которые после этого будут идти от семейства Шукшиных. Я отцу посоветовал быстро отдать ее Сергею Моцарю», — констатировал Алибасов-младший.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем на самом деле Бари Алибасов-старший переписал квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на своего помощника Сергея Моцаря.