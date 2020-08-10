В МИД Словакии назвали причину высылки трех российских дипломатов

Власти Словакии заявили о высылке трех российских дипломатов из-за подозрений в шпионаже, передает Bloomberg со ссылкой на анонимный источник в госструктуре. Позже эту информацию в интервью агентству Рейтер подтвердил представитель МИД страны.

«Решение было принято <…> новой администрацией премьер-министра Игоря Матовича», — говорилось в сообщении.

Несмотря на то, что в российском посольстве в Братиславе никак не комментируют данное решение властей, в МИД РФ заявили, что «зеркально» ответят на случившееся. При этом, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий с сожалением отметил, что подобное поведение словацкой стороны способствует ухудшению взаимоотношений и вынуждает РФ принимать серьезные меры.

«Подобные шаги омрачают фон российско-словацких отношений и вынуждают Москву на рассмотрение вопроса о симметричных ответных мерах. Принцип взаимности никто не отменял в дипломатической практике», — цитирует ТАСС политического деятеля.

В том числе, Слуцкий, говоря о предполагаемой высылке российских дипломатов, не исключил варианта «очередной провокации». Государственный деятель напомнил, что совсем недавно подобное наблюдалось в Чехии.

По последней информации, в МИД Словакии в качестве официальной причины представили «нарушение россиянами положений Венской конвенции о дипломатических сношениях».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белоруссии освободили российского журналиста Семена Пегова, задержанного в ходе массовых протестов в Минске.