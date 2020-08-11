Сотрудник секретной службы США ранен в ходе стрельбы у Белого дома

Выступление Дональда Трампа внезапно прервали выстрелы. Во время пресс-конференции президента США неизвестный открыл огонь прямо на лужайке Белого дома. Охране пришлось немедленно эвакуировать Трампа.

К Белому дому стянули силы полиции и перекрыли весь район. Нейтрализовать открывшего стрельбу удалось агенту секретной службы. Подозреваемый был ранен. Кто он и каковы были мотивы — неизвестно. Позднее стало известно, стрелявший офицер также получил ранение и был госпитализирован в больницу без сознания. О его самочувствии информации не поступало.

А Дональд Трамп вскоре вернулся в зал для брифинга и заявил, что нисколько не испугался. Затем американский президент продолжил отвечать на вопросы журналистов. Говоря о формате будущего саммита лидеров стран Большой Семерки, Трамп подчеркнул: встреча невозможна без участия России.

«Я непременно пригласил бы Путина на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо», — пояснил Трамп.

Ну а пока дата саммита — под вопросом. По словам Трампа, его лучше провести после президентских выборов. Это связано с неспокойной обстановкой, которая сейчас царит в Штатах. Также лидер США предположил, что встреча Джи Семь, скорее всего, состоится в видеоформате.