Сотрудник секретной службы США ранен в ходе стрельбы у Белого дома
Дональд Трамп в момент нападения проводил пресс-конференцию. Охрана без предупреждения увела главу государства из зала.
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Фото, видео: ТАСС / DAVID MAXWELL, 5-tv.ru
Выступление Дональда Трампа внезапно прервали выстрелы. Во время пресс-конференции президента США неизвестный открыл огонь прямо на лужайке Белого дома. Охране пришлось немедленно эвакуировать Трампа.
К Белому дому стянули силы полиции и перекрыли весь район. Нейтрализовать открывшего стрельбу удалось агенту секретной службы. Подозреваемый был ранен. Кто он и каковы были мотивы — неизвестно. Позднее стало известно, стрелявший офицер также получил ранение и был госпитализирован в больницу без сознания. О его самочувствии информации не поступало.
А Дональд Трамп вскоре вернулся в зал для брифинга и заявил, что нисколько не испугался. Затем американский президент продолжил отвечать на вопросы журналистов. Говоря о формате будущего саммита лидеров стран Большой Семерки, Трамп подчеркнул: встреча невозможна без участия России.
«Я непременно пригласил бы Путина на встречу. Я думаю, что он важное действующее лицо», — пояснил Трамп.
Ну а пока дата саммита — под вопросом. По словам Трампа, его лучше провести после президентских выборов. Это связано с неспокойной обстановкой, которая сейчас царит в Штатах. Также лидер США предположил, что встреча Джи Семь, скорее всего, состоится в видеоформате.
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