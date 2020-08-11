«Соблюдайте закон» — Тихановская призвала прекратить протесты в Белоруссии

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Светлана Шевченко
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Кандидат в президенты республики зачитала обращение внимательно глядя в бумажку.

Фото, видео: ТАСС / Федосенко Наталия, Соцсети

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала еще одно видеобращение к нации, в котором поблагодарила белорусов за поддержку и призвала прекратить участие в протестах.

«Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я призываю вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свои жизни опасности. Берегите себя и своих близких», — подчеркнула Тихановская.

К слову, зачитывала обращение символ протестного движения внимательно глядя в бумажку.

Ранее стало известно, что Светлана Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве. По заверениям местных властей в полной безопасности.

После объявления предварительных итогов президентских выборов, в которых уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, республику охватили акции протеста. Люди вышли на улицы с требованием перемен. Силовики приступили достаточно жесткому подавлению протестов. На следующую ночь протесты продолжились. Сообщалось о первом погибшем.

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