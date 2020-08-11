Видео: ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

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Василий Заика
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Житель Нефтекамска намеревался поджечь здание местной администрации. Злоумышленник задержан.

Фото, видео: www.globallookpress.com, ФСБ России

Федеральная служба безопасности РФ предотвратила теракт в Башкирии. Как сообщили в региональном управлении ведомства, по подозрению в подготовке к злодеянию силовиками был задержан житель Нефтекамска.

Отмечается, что мужчина планировал устроить поджог здания местной администрации с помощью самодельного зажигательного устройства. Целью предполагаемого преступника были дестабилизация деятельности органов государственной власти и подстрекательство к протестной активности населения против действующего конституционного строя.

Злоумышленник открыто вел агитацию в сети и был пойман на начальном этапе. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям «Теракт» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».

В ходе обысков в квартире подозреваемого найдены материалы, используемые для подготовки к теракту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что банду пособников террористов «накрыли» в Москве.

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Видео: ФСБ предотвратила теракт в Башкирии

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