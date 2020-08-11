Видео: банду пособников террористов «накрыли» в Москве

Правоохранители «накрыли» банду пособников террористов после атаки на полицейских в Москве. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, злоумышленники на территории московского региона промышляли изготовлением поддельных документов. Клиентами предполагаемых преступников зачастую были те, кто выезжал на Ближний Восток для вступления в ряды международных террористических формирований.

Помимо прочего, подозреваемые снабжали иностранцев документами для поддержания видимости легального пребывания на территории РФ. В настоящий момент следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту организации незаконной миграции граждан.

В число предводителей и активных участников банды входили 33-летний Абдурашид Акбаров, 25-летняя Хилола Гаибназарова, 44-летний Бахром Гаипов, 43-летний Баходир Насимов, 32-летняя Надира Ниязова, 55-летняя Нуркуль Юсупова, 59-летний Мазахир Мамедов и 38-летняя Зулайхо Сахибова.

Каждый участник организованной преступной группы имел четко распределенные обязанности. Члены банды получали дифференцированный доход в зависимости от личного вклада в преступную деятельность. В ходе оперативных мероприятий были выявлены 13 адресов проживания подозреваемых и мест хранения печатного оборудования.

Кроме того, были обнаружены три подпольных лаборатории по производству поддельных документов. Один из «цехов» располагался в торговом центре «Вещевая ярмарка» на Новоясеневском проспекте. Стражи порядка продолжают проводить обыски и задержания.

1 августа неподалеку у вышеуказанного ТЦ произошел резонансный конфликт с участием выходцев из ближнего зарубежья. Толпа мигрантов атаковала патрульный автомобиль стражей порядка и пыталась отбить у них задержанного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе контртеррористической операции в Назрани нейтрализованы два боевика.