Евдокиев день: что можно и нельзя делать 12 августа, чтобы не спугнуть удачу

Православные христиане чествуют 12 августа Евдокима Каппадокиянина, греческого святого, покровителя семьи и дома.

История праздника

По преданию, Евдоким был родом из Каппадокии. Он вырос в семье знатных христиан и с юношества знал, что посвятит свою жизнь служению Богу. Так и вышло, молодой человек практически всю жизнь заботился о сиротах и бедных. Он принял обед безбрачия и общался по большей части лишь со своей матерью и избегал других женщин. Он вел праведный образ жизнь и скончался в 33 года.

Спустя несколько месяцев после его смерти мать Евдокима захотела перевезти тело сына в Константинополь. Она велела откопать гроб, и когда рабочие сняли крышку, они увидели нетронутое тлением и разложением лицо, а от тела исходило благоухание. В итоге жители города не дали матери забрать Евдокима, но спустя какое-то время мощи все-таки были перевезены в столицу, где находятся по сей день.

Что можно делать 12 августа?

Наши предки в этот день отмечали Евдокимово заговенье перед Успенским постом. 12 августа было принято снимать урожаи, делать заготовки, например, квас или варенья из ягод. Главное — не пить алкоголь, потому что перед постом нужно очиститься.

Особым уважением пользовалась репа. Ее ели и сырой, делали из нее заготовки, вялили, пекли пироги.

Что нельзя делать 12 августа?

В день Евдокима Каппадокиянина категорически запрещено отказывать в помощи бездомным, и не важно, людям или животным. Если вы не откликнитесь на просьбу, то это чревато бедами во всех сферах жизни.

Также нельзя рассказывать плохие сны, так как они обязательно сбудутся.

Запрещено объедаться. Несмотря на то, что 12 августа — день урожая, переедать не стоит. По примете это приведет к бедности.

Приметы

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