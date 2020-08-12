Кому из пенсионеров стоит рассчитывать на повышение доплат в августе?

Пенсионный фонд России заявил, что у части пенсионеров увеличатся дополнительные выплаты с августа этого года. Как передает ФАН, изменения коснутся членов летных экипажей и работников угольной промышленности.

По словам ПНФ, для получения выплаты не нужно писать никаких заявлений: все будет начисляться и выплачиваться автоматически. Размер же доплат составит 4450 для членов летных экипажей и 4150 рублей для работников угольной промышленности. Также в ведомстве отметили, что рассчитывать на эти деньги могут лишь те, кто уже не работает по специальности.

Размер пенсий для летчиков и шахтеров пересматривается четыре раза в год: первого февраля, мая, августа и ноября. Начисление основывается на среднемесячном заработке, продолжительности стажа и от суммы взносов, которые поступили в ПНФ от работодателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие дополнительные выплаты положены пенсионерам в этом году.