День Военно-воздушных сил в России — история праздника длиною в 108 лет
Военные летчики сегодня отмечают свой профессиональный праздник.
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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева, 5-tv.ru
Свой профессиональный праздник сегодня отмечают военные летчики. 12 августа 1912 года в царской России появился самый на тот момент прогрессивный род войск — Воздухоплавательная часть Генерального Штаба. Уже тогда был создан первый отечественный бомбардировщик «Илья Муромец» проекта Сикорского, а чуть позже Петр Нестеров поразил всех своей знаменитой «мертвой петлей».
В 18-м году войска переименовали в Воздушные силы Красной Армии. В начале Великой Отечественной советским ВВС нанесен сокрушительный урон — большая часть техники была уничтожена, однако уже к концу войны наша авиационная промышленность стала одной из самых мощных в мире. На сегодняшний день подразделение входит в состав Военно-Космических Войск России.
На вооружении самые современные и эффективные боевые машины. Это — истребители, бомбардировщики, вертолеты, стратегическая и транспортная авиация.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как росийские истребители перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийскими морями
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