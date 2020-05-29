Истребители ВКС РФ перехватили бомбардировщики США над Черным и Балтийским морями
Экипажи боевых самолетов действовали строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в Минобороны.
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Фото, видео: Министерство обороны РФ; www.globallookpress.com / MOD Russia
Дежурные силы по противовоздушной обороне Западного и Южного военных округов своевременно обнаружили стратегические бомбардировщики В-1В Военно-воздушных сил США над нейтральными водами Черного и Балтийского морей и осуществили их сопровождение российскими истребителями.
Как сообщили в Министерстве обороны РФ, на значительном удалении от государственной границы американские бомбардировщики непрерывно сопровождались российскими радиолокационными средствами контроля. Для перехвата целей в воздух был подняты истребители Су-27П и Су-30СМ из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа.
Экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам, идентифицировали их как самолеты стратегической авиации В-1В, после чего американские бомбардировщики изменили направление полета от государственной границы РФ.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что экипажи боевых самолетов действовали строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После выполнения задачи они благополучно вернулись на аэродромы базирования.
27 мая США показали перехват своего патрульного самолета «Посейдон» истребителями Су-35 в небе над Сирией. Американские ВМС опубликовали видеоролики, на которых российские самолеты подлетают на максимально близкое расстояние к «Посейдону». Пентагон назвал действия «небезопасными и непрофессиональными». При этом, американцы забыли назвать причину подозрительно длительного полета разведчика в районе авиабазы Хмеймим.
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