Цены на авиабилеты в России могут вырасти в два раза

Эфирная новость 42

Причина повышения стоимость — подорожание топлива и желание компенсировать убытки из-за пандемии.

Фото, видео: dpa/picture-alliance, 5-tv.ru

В России могут серьезно вырасти цены на авиабилеты. Одна из причин - подорожание топлива для самолетов. По данным отечественных перевозчиков, стоимость керосина в московских аэропортах подскочила на 40%, а в Екатеринбурге более, чем на 60.

С просьбой проверить эти цифры авиакомпании обратились в Минтранс. Но есть и другая, более веская причина роста цен на билеты, говорят эксперты. По их мнению, перевозчикам нужно компенсировать убытки за прошлые несколько месяцев, когда в связи с коронавирусом были отменены рейсы.

Ожидается, что люди будут тратить на перелеты вдвое больше прежнего. В пользу этой версии говорят и данные о пассажиропотоке. За год он снизился до 70%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпании меняют ваучеры на билеты несуществующих рейсов.

Читайте также

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
73.15
-0.63 85.92
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:12
Названы сферы экономики с наиболее высоким риском увольнения
9:01
Более 20 стран заинтересовались российской вакциной против COVID-19
8:49
День Военно-воздушных сил в России — история праздника длиною в 108 лет
8:35
Киркоров подарил бойфренду Бузовой часы за 16 миллионов рублей
8:20
Чиновница из Башкирии назвала причиной безработицы высокие пособия
8:10
Число пострадавших при взрыве газа в Ульяновской области увеличилось до трех

Сейчас читают

Адвокат рассказал, как болезнь Ефремова повлияет на его наказание
«Невероятно красива»: ТОП-5 соблазнительных фото внучки Боярского
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок