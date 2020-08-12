Цены на авиабилеты в России могут вырасти в два раза

В России могут серьезно вырасти цены на авиабилеты. Одна из причин - подорожание топлива для самолетов. По данным отечественных перевозчиков, стоимость керосина в московских аэропортах подскочила на 40%, а в Екатеринбурге более, чем на 60.

С просьбой проверить эти цифры авиакомпании обратились в Минтранс. Но есть и другая, более веская причина роста цен на билеты, говорят эксперты. По их мнению, перевозчикам нужно компенсировать убытки за прошлые несколько месяцев, когда в связи с коронавирусом были отменены рейсы.

Ожидается, что люди будут тратить на перелеты вдвое больше прежнего. В пользу этой версии говорят и данные о пассажиропотоке. За год он снизился до 70%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпании меняют ваучеры на билеты несуществующих рейсов.