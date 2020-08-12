«Знакомьтесь, наша Эмми»: Жена Дмитрия Тарасова сообщила о пополнении в семье
Вторая жена известного футболиста осуществила его давнюю мечту.
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Фото, видео: Instagram @kostenko.94
Модель Анастасия Костенко вышла замуж за Дмитрия Тарасова чуть более двух лет назад. За это время счастливое семейство успело заметно разрастись. Накануне 26-летняя хранительница домашнего очага познакомила подписчиков с новым членом семьи — маленьким щенком породы мальтипу.
«Знакомьтесь, наша Эмми», — подписала торжественное видео Анастасия в Instagram.
В ролике модель знакомит старшую дочь с щенком, достав его из подарочной коробки, наполненной воздушными шариками. Маленькая Милана искренне обрадовалась новому члену семьи: на сменяющихся кадрах мама с дочкой весело играют с собачкой, обнимают ее и гладят. Трогательная картина не оставила фанатов модели равнодушными.
«Какие неподдельные, живые эмоции»,
«Такой хорошенький комочек»,
«С пополнением вашу семью поздравляем!!!» — прокомментировали публикацию подписчики Анастасии.
Эмми — вторая собака в семье футболиста. В 2018 году счастливая пара завела маленького лабрадора, которого назвали Тара.
Анастасия Костенко вышла замуж за известного спортсмена в начале 2018 года, хотя их отношения завязались сразу после развода Дмитрия Тарасова с Ольгой Бузовой в 2016 году. Возлюбленные воспитывают двух дочерей — Милану и Еву. Младшая дочь родилась в начале 2020 года, старшая — летом 2018.
Ранее 5-tv сообщал, что футболист Тарасов раскрыл истинную причину развода с Бузовой.
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