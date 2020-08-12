«В полную силу!»: Петросян занялся армрестлингом, но прокололся на допинге
74-летний юморист победил своего адвоката, известного юриста Сергея Жорина в борьбе на руках.
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Фото, видео: Instagram @advokatzhorin, @petrosyanevgeny
Допинг помог Евгению Петросяну одолеть известного юриста Сергея Жорина в состязании на руках, и в то же время лишил юмориста победы. Забавным видео звездный адвокат поделился с подписчиками в Instagram.
В кадре создатель «Кривого зеркала» и его правозащитник решают заняться армрестлингом.
«Только не мухлевать! В полную силу!» — потребовал Петросян, хотя сам позволил себе сжульничать.
Перед поединком комик принял таинственную таблетку, после которой продемонстрировал на камеру прилив сил и похвастался крепким бицепсом. Схлестнувшись с юристом, 74-летний артист победил. Адвокат пожал ему руку, но, как выяснилось, не признал свое поражение. И на то у него нашелся веский повод.
«Евгений Ваганович поделился секретами мужской силы, победил меня в соревнованиях, но был дисквалифицирован после прохождения допинг-теста», — пошутил Жорин.
Одолеть более молодого соперника Петросян мог бы и без допинга. Несмотря на солидный возраст, артист по полтора часа в день занимается фитнесом, выполняет упражнения на тренажерах и тягает гантели.
Ранее 5-tv.ru писал, что Евгений Петросян похвалился полушпагатом.
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