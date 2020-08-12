«Король — он и в Африке король»: Киркоров и возлюбленный Бузовой выпустили хип-хоп-клип

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Валентин Черников
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«Король» поп-эстрады подался в рэперы и снялся с блогером Давой в стильном видео на трек «Ролекс».

«Король — он и в Африке король»: Киркоров и возлюбленный Бузовой выпустили хип-хоп-клип

Фото: Instagram @fkirkorov

Новый клип Филиппа Киркорова и Давида Манукяна, известного как Дава, появился на YouTube и сорвал первые восторженные отзывы. Видео на трек под названием «Ролекс» открыло поп-короля поклонникам в новом амплуа.

Народный артист заплел себе стильные косички и облачился в наряд гангста-рэпера. В таком виде он зачитал текст и спел под модный бит. По законам жанра, композиция посвящена богатству и крутизне ее исполнителей — привычная тема для Манукяна. Но, как отметили комментаторы, появившийся во второй половине клипа Киркоров затмил Даву и «вытянул» видео в целом. «Скромный» Манукян назвал клип со своим участием лучшим творением 2020 года.

«Проделана огромная работа, и результат превзошел все мои ожидания. Лучшая музыка, лучший клип 2020 года! Филипп, в совершенно новом крутом образе, залетел в новую школу и показал всем, кто тут Король!» — написал возлюбленный Ольги Бузовой.

Пользователи оказались более сдержаны в оценках, но похвалили Киркорова за то, что он шагает в ногу со временем.

«Киркоров — молодец, не боится что-то новое пробовать в отличие от своих сверстников»;

«Понятно, что Дава молодой и сам по себе стильный и крутой, но Филипп — это что-то! С каждым годом приятно удивляет»;

«Не думал, что скажу это, но Киркоров вывез трек»;

«Король — он и в Африке король. Киркоров — красавчик, не отстает от молодежи;

«Что хорошего в этой песне? Знаю: Киркоров!» — отреагировали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров подарил бойфренду Бузовой часы за 16 миллионов рублей.

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