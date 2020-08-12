В России впервые зафиксировали снижение цен с начала 2020 года

На территории России впервые за последние восемь месяцев зафиксировали снижение индекса потребительских цен. По данным Росстат, за прошедшую неделю с 4 по 10 августа этот показатель упал на 0,1%. Статистические данные приводятся на сайте федеральной службы.

Так, оказалось, что главной причиной дефляции является резкое снижение цен на плодоовощную продукцию. Более доступными стали картофель, стоимость которого упала на 4,6%, помидоры — на 3,9%, репчатый лук — на 3,8%, а также огурцы — на 3,3%.

Среди прочего, отмечается значительное снижение ценника на фрукты. В частности, яблоки подешевели на 2,4%. Доступнее стали также мясные консервы для детского питания (0,4%), куриные яйца (0,3%), а также пшено и печенье (0,2%).

Несмотря на наметившуюся тенденцию, некоторые товары все же подорожали. Заметнее всего — сахарный песок. В среднем по регионам его стоимость увеличилась на 1%. На 0,2% дороже стали сардельки и сосиски, жирный творог и сметана, рис и черный чай; на 0,3% — свинина.

Из непродовольственных товаров доступнее стали детские подгузники (0,3%), стиральный порошок и зубные щетки (0,1%). Дороже — хозяйственное мыло и туалетная бумага (0,1%), а также зубная паста (0,3%).

По данным Росстата, увеличились также и цены на бензин. В среднем этот показатель возрос на 0,1%. Однако стоимость дизельного топлива по-прежнему остается неизмененной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФАС отреагировала на жалобы авиакомпаний на резких рост цен на топливо.