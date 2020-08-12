ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо
Из-за подорожания топлива для воздушных судов в России могут серьезно вырасти цены на авиабилеты.
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Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru
В России могут серьезно вырасти цены на авиабилеты. Одна из причин — подорожание топлива для самолетов. Резкий скачок произошел накануне, после возобновления международных рейсов на турецкие курорты. По данным отечественных перевозчиков, стоимость керосина в московских аэропортах подскочила на 40%, а в Екатеринбурге более, чем на 60%.
Авиакомпании уже обратились в Минтранс и антимонопольную службу с просьбой провести проверку.
Но есть и другая более веская причина роста цен на билеты, говорят эксперты. По их мнению, перевозчикам нужно компенсировать убытки за прошлые несколько месяцев, когда в связи с коронавирусом были отменены рейсы.
Тем временем в Федеральной антимонопольной службе считают, что авиатопливо в России подорожает из-за нежелания авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже. Вместо этого они предпочитают закупать его на торгах, добавили в ведомстве.
Ожидается, что люди будут тратить на перелеты вдвое больше прежнего. В пользу этой версии говорят и данные о пассажиропотоке. За год он снизился до 70%.
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