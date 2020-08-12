ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

В России могут серьезно вырасти цены на авиабилеты. Одна из причин — подорожание топлива для самолетов. Резкий скачок произошел накануне, после возобновления международных рейсов на турецкие курорты. По данным отечественных перевозчиков, стоимость керосина в московских аэропортах подскочила на 40%, а в Екатеринбурге более, чем на 60%.

Авиакомпании уже обратились в Минтранс и антимонопольную службу с просьбой провести проверку.

Но есть и другая более веская причина роста цен на билеты, говорят эксперты. По их мнению, перевозчикам нужно компенсировать убытки за прошлые несколько месяцев, когда в связи с коронавирусом были отменены рейсы.

Тем временем в Федеральной антимонопольной службе считают, что авиатопливо в России подорожает из-за нежелания авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже. Вместо этого они предпочитают закупать его на торгах, добавили в ведомстве.

Ожидается, что люди будут тратить на перелеты вдвое больше прежнего. В пользу этой версии говорят и данные о пассажиропотоке. За год он снизился до 70%.