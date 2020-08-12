ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

Эфирная новость 5

Из-за подорожания топлива для воздушных судов в России могут серьезно вырасти цены на авиабилеты.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

В России могут серьезно вырасти цены на авиабилеты. Одна из причин — подорожание топлива для самолетов. Резкий скачок произошел накануне, после возобновления международных рейсов на турецкие курорты. По данным отечественных перевозчиков, стоимость керосина в московских аэропортах подскочила на 40%, а в Екатеринбурге более, чем на 60%.

Авиакомпании уже обратились в Минтранс и антимонопольную службу с просьбой провести проверку.

Но есть и другая более веская причина роста цен на билеты, говорят эксперты. По их мнению, перевозчикам нужно компенсировать убытки за прошлые несколько месяцев, когда в связи с коронавирусом были отменены рейсы.

Тем временем в Федеральной антимонопольной службе считают, что авиатопливо в России подорожает из-за нежелания авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже. Вместо этого они предпочитают закупать его на торгах, добавили в ведомстве.

Ожидается, что люди будут тратить на перелеты вдвое больше прежнего. В пользу этой версии говорят и данные о пассажиропотоке. За год он снизился до 70%.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
73.24
0.09 85.96
0.04
Жизнь без рисков и проблем! Астролог рассказала, что опасно делать в разн...

Последние новости

19:53
Как избавиться от звонков мошенников? — ответ специалистов Роскачества
19:44
ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо
19:36
Секс с покойным и кровопитие: адвокат Марины Кохал об ужасах ее «тайного» допроса
19:23
В России отменили закон о врачебной тайне для подростков
19:14
«Больного изобразить несложно»: Лоза усомнился в правдивости инсульта Ефремова
19:01
Мать убитой аспирантки пожаловалась в СПбГУ на нового адвоката историка Соколова

Сейчас читают

Есть ли будущее у «сантехника» и «бизнес-леди»: Как выбрать идеального мужчину?
Наталья Рудова подтвердила беременность, показав округлившийся живот
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок