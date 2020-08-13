«Как в сказке»: Николаев оценил видео прогулки Пугачевой с детьми по полю

Максим Галкин поделился с поклонниками его семьи в Instagram кадрами того, как его супруга Алла Пугачева с детьми совершает променад в поле. Примадонна неспешно бредет с малышами, Гарри периодически обгоняет остальных и общается с папой, снимающим все на камеру.

«Замок, поле, семья, родной простор», — написал юморист.

Поклонники оценили видео по достоинству. Многие восхищались не только знаменитым семейством, но и пейзажем, который послужил фоном к этой уютной зарисовке.

«Самое прекрасное время — когда вся семья вместе»;

«Русское поле прекрасно»;

«Так душевно! Счастья вам и вашей чудной семье!» — писали фанаты.

Instagram @maxgalkinru

Среди тех, кого впечатлил образ гуляющей по полю с детьми Примадонны, оказался и певец Игорь Николаев.

«Красотища, как в сказке!» — восхищенно написал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Алла Пугачева спасла Премию Муз-ТВ.