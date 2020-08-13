Видео: Машина скорой помощи перевернулась в Омске

Жуткий инцидент произошел на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 10-летия октября.

Фото, видео: ВКонтакте @aomsk

Машина скорой помощи перевернулась в Омске. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы. По словам свидетелей происшествия, дорожная авария произошла на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 10-летия октября. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

На месте ЧП дежурят экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Интернет-пользователи утверждают, что в машине скорой помощи везли пациента. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что что двое взрослых и восьмилетняя девочка погибли в аварии в Псковской области. По предварительным данным, водитель машины BMW, двигаясь по второстепенной автодороге, на перекрестке не предоставил преимущества движения водителю ВАЗа.

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