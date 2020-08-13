Видео: Машина скорой помощи перевернулась в Омске
Жуткий инцидент произошел на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и 10-летия октября.
Закрыть
Смотрите также:
В Госдуме одобрили продление выплат россиянам в связи с пандемией
«Этой девушке 18 есть?» — Стройная как тростиночка Пугачева отожгла на танцполе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
Карты раскрыты: полная история провокации Киева с задержанием россиян в Белоруссии
«Как на дедушку похож!» — дочь Андрея Миронова показала возмужавшего сына
Печальная тенденция: еще одна титулованная фигуристка ушла от Этери Тутберидзе
Астролог рассказала, в каком возрасте разным знакам зодиака лучше заводить семью
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 августа, для всех знаков зодиака
«Вот это голосище!» — трехлетняя дочь Пелагеи удивила песней «про экскаватор»
Валерий Сюткин выложил первое фото с новорожденным сыном
Фото, видео: ВКонтакте @aomsk
Машина скорой помощи перевернулась в Омске. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы. По словам свидетелей происшествия, дорожная авария произошла на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 10-летия октября. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
На месте ЧП дежурят экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Интернет-пользователи утверждают, что в машине скорой помощи везли пациента. Информация уточняется.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что что двое взрослых и восьмилетняя девочка погибли в аварии в Псковской области. По предварительным данным, водитель машины BMW, двигаясь по второстепенной автодороге, на перекрестке не предоставил преимущества движения водителю ВАЗа.
Читайте также
77%
0.09 85.96
0.04
Нашли ошибку?