Видео: Машина скорой помощи перевернулась в Омске

Машина скорой помощи перевернулась в Омске. Об этом сообщили в социальных сетях очевидцы. По словам свидетелей происшествия, дорожная авария произошла на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 10-летия октября. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

На месте ЧП дежурят экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося. Интернет-пользователи утверждают, что в машине скорой помощи везли пациента. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что что двое взрослых и восьмилетняя девочка погибли в аварии в Псковской области. По предварительным данным, водитель машины BMW, двигаясь по второстепенной автодороге, на перекрестке не предоставил преимущества движения водителю ВАЗа.