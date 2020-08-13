«Николая Баскова» обвинили в развращении несовершеннолетней петербурженки

Пользователя социальной сети «ВКонтакте» под ником «Николай Басков» обвинили в развращении несовершеннолетней петербурженки. Как стало известно 5-tv.ru, в полицию о произошедшем заявила мать 11-летней девочки.

37-летняя женщина рассказала стражам порядка, что неизвестный юзер днем 10 августа в сети совершил противозаконные действия сексуального характера в отношении ребенка. Отмечается, что семья, где воспитывается девочка, абсолютно благополучная.

В настоящее время правоохранители разбираются в произошедшем. Выясняются все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отсидевший 10 лет за педофилию москвич через полгода совратил подростка.