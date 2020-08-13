В «Одноклассниках» появилась возможность загружать стикерпаки от имени групп

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Алиса Маркова
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Благодаря нововведению представители бизнеса смогут увеличить узнаваемость бренда.

В «Одноклассниках» появилась возможность загружать стикерпаки от имени групп

Фото: Ok.ru

«Одноклассники» добавили возможность загружать стикерпаки от имени групп. Это можно сделать с помощью специального чат-бота, который обрабатывает изображения и возвращает ссылку на готовый результат.

Страницу со стикерпаком можно опубликовать от имени группы или от личного профиля. Благодаря обновлению у представителей бизнеса появилась возможность увеличить узнаваемость бренда.

Также нововведение позволит более эмоционально общаться в соцсети и нативно интегрировать группы в ежедневную коммуникацию пользователей.

Ok.ru

Кроме того, в дальнейшем планируется обеспечить возможность устанавливать стикеры только при условии подписки на автора стикерпака и добавить баннер, содержащий дополнительную информацию о нем.

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