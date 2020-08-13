Врач объяснила, как прическа первоклассниц может привести к облысению

Врач-трихолог Юлия Нагайцева объяснила опасность тугих хвостов, которые родители делают школьницам. Как рассказала специалист в беседе с РИА Новостями, такой тип прически может привести к частичному облысению.

По словам Нагайцевой, тугие хвосты опасны напряжением, которое создается в волосах и луковицах. Дело в том, что из-за этого волосяные фолликулы входят в фазу покоя, а потом и атрофируются. Со временем это приводит к тракционной алопеции, то есть частичному облысению.

«Чаще всего такой формой алопеции страдают девочки, которые занимаются танцами, спортивной гимнастикой, плаванием, балетом, музыкой. Везде, где требуются тугие хвосты, пучки, и это делается изо дня в день, из года в год. Постоянное натяжение приводит к поредению волос на определенных участках головы. В основном страдают височные зоны, фронтально лобно-теменная зона», — отмечает специалист.

Она также обратила внимание, что терапевтически такой вид алопеции не лечится. Можно провести хирургическую пересадку волос, однако если продолжить злоупотреблять тугими хвостами, то волосы начнут вновь редеть.

Помочь может только смена прически или контроль хвоста. Так, после школы нужно обязательно распускать волосы. Помимо этого на ночь их тоже нужно распускать или собирать в легкую косу. Главное, снять напряжение и дать волосам отдых.

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