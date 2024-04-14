Катастрофичные последствия: как салоны красоты развращают малолетних детей

И причем тут то, что в России растет число неполных семей с детьми, где воспитание лежит на плечах лишь одного из родителей?

В России растет число неполных семей с детьми, где воспитание лежит на плечах лишь одного из родителей. Такие данные приводит Всероссийский НИИ труда, который проанализировал данные переписей за последние 20 лет.

Сейчас каждая третья семья — это ребенок плюс мать-одиночка или отец-одиночка. Каждая третья. И по этому показателю мы догнали страны Запада, в тех же Штатах и странах Европы показатели в 25-30% неполных семей стали нормой еще в начале нулевых. А у нас спустя 20 лет.

Еще в 2020 году специальная конференция ООН посвященная проблемам современной семьи назвала две причины — акселерация подрастающего поколения, то есть раннее «взросление» детей, начало активной половой жизни и. И параллельно инфантилизация молодежи. То есть, психологическая незрелость.

Казалось бы, парадокс — дети все быстрее «взрослеют», то есть ведут себя как взрослые, при этом психологически оставаясь незрелыми, неспособными к глубоким чувствам, серьезным решениям и продолжительным отношениям.

Повторюсь, это не только у нас, это происходит по всему миру, и виной тому — информационные технологии. Вал информации, ее доступность, ее переизбыток. Зачем мне слушать старших — я сам все знаю, а что не знаю — посмотрю в интернете. Зачем мне эти нравоучения родителей — мне важны лайки, комментарии.

К сожалению, этим раздвоением в головах рано-повзрослевших, но недозрелых подростков пользуются те, кто зарабатывает на этом.

Детская косметика — это новое направление бьюти-индустрии, и речь, как вы поняли, не о шампуне, который не щиплет глазки, а речь о кремах против старения и макияже, самые продвинутые салоны предлагают несовершеннолетним инвазивные процедуры.

И никто не задумывается о последствиях. Расследование корреспондента «Известий» Марины Кравцовой.

Дети требуют у мам купить им взрослую косметику и устраивают истерики в случае отказа. По опросам в США 70% детей до 12 лет пользуются косметикой. Зарубежные блогеры, которым еще и десяти не исполнилось, рассказывают о средствах портив старения.

В России дети популярных блогеров не отстают — их шкафчики забиты тяжелым люксом. Тренд на многослойный яркий макияж детям появился в США еще в 60-х вместе с первыми детскими конкурсами красоты.

Американские мамочки всеми силами старались сделать из своих малышек голливудских звезд. Спустя полвека социальные сети разнесли американскую накрашенную мечту по всему миру.

Селебрити косметику детям рекламируют, а производители активно завоевывают новый перспективные рынок.

«Маркетологи сейчас делают ставку на подростков и даже детей. Целые бренда ориентированы на самого юного покупателя. На этом стенде хайлайтеры, скульпторы и консилеры. Продукты из чемоданчика профессионального визажиста. Но все в ярких, будто игрушечных упаковках, которые точно привлекут внимание школьниц», — рассказывает корреспондент Марина Кравцова.

Учиться профессиональному макияжу к Ольге приходят уже в 12-летние красавицы. Визажист на этом зарабатывает, а сам признается, что против столь раннего бьюти-развития.

Евгения до сих пор борется с последствиями к подросткового увлечения скрабами и макияжем. Испорченная кожа, прыщи — лишь верхушка айсберга побочных эффектов.

В США по данным Национального детского госпиталя ежегодно около пяти тысяч детей оказываются на больничной койке из-за отравления косметическими товарами. А разрекламированные anti-age средства могут довести ребенка до реанимации.

«Одним из самых распространенных побочных эффектов от использования ретиноидов — это покраснение, шелушение, зуд, ну и вот какая-то аллергическая реакция может быть в виде отека Квинке даже», — рассказывает бьюти-эксперт Сусанна Сиреканян.

Только косметикой подростковое стремление стать звездой интернета не ограничивается. Пухлые губы, которыми говорят дивы из соцсетей, становятся мечтой старшеклассниц, уже в 15 они идут на уколы красоты.

Мы обзвонили несколько десятков объявлений с популярного сайта, увеличить губы 15-летнему подростку согласился каждый четвертый косметолог. Идем на консультацию, где девочке с абсолютно здоровой кожей кроме увеличения губ навязывают еще и ботокс в лоб и в щеки и биоревитализацию на все лицо.

Возвращаемся в салон за разъяснениями. Администратор грудью бросается на камеру. Прячет косметолога, понимает, что инъекции детям незаконны и все отрицает. Предоставить медицинскую лицензию и диплом врача тоже отказались.

Не столь скрытные косметологи сознаются — по желанию родителей колют 16-летним.

Исправлять последствия таких незаконных процедур, возможно, придется уже в кабинете пластического хирурга. А речь о детях, в косметичке которых хватит всего двух продуктов.

Вот только производителям косметики, недобросовестным косметологам и блогерам такой аскетизм не выгоден, поэтому в Сети запускают все новые тренды. Все равно ответственность за здоровье несет родитель, а блогер только наживается.