Туберкулез не дремлет: вирус вновь вспыхнул в России

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 61 0

Туберкулез бушует в школе Приморья

Туберкулез не дремлет: вирус вновь вспыхнул в России

Фото: www.globallookpress.com / Lukas Schulze

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В одной из школ Приморье зафиксировали несколько случаев заражения туберкулезом с помощью диаскинтеста.

В одной из школ Приморье зафиксировали несколько случаев заражения туберкулезом с помощью диаскинтеста.

«Вспышка туберкулеза зафиксирована в школе № 17 города Дальнегорск в Приморье», — уточнил ТАСС.

Школьникам с положительными результатами провели дополнительное обследование с помощью компьютерной томографии. Все больные проходят бесплатное лечение.

Детей направили в Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр, взрослым предложена терапия в реабилитационных центрах поселка Липовцы и города Арсеньева.

Первоисточник вируса был выявлен специалистами и также находится в противотуберкулезном диспансере.

В здание школы продолжаются профилактические мероприятия, инфекцию стараются полностью устранить, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение.

Отметим, что диаскинтест проводят в каждой школе России ежегодно. С его помощью можно вовремя обнаружить заболевание и вылечить его на начальной стадии.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых опасных заболеваниях для человека.

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