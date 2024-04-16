Туберкулез не дремлет: вирус вновь вспыхнул в России

Туберкулез бушует в школе Приморья
Фото: www.globallookpress.com / Lukas Schulze
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В одной из школ Приморье зафиксировали несколько случаев заражения туберкулезом с помощью диаскинтеста.
В одной из школ Приморье зафиксировали несколько случаев заражения туберкулезом с помощью диаскинтеста.
«Вспышка туберкулеза зафиксирована в школе № 17 города Дальнегорск в Приморье», — уточнил ТАСС.
Школьникам с положительными результатами провели дополнительное обследование с помощью компьютерной томографии. Все больные проходят бесплатное лечение.
Детей направили в Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр, взрослым предложена терапия в реабилитационных центрах поселка Липовцы и города Арсеньева.
Первоисточник вируса был выявлен специалистами и также находится в противотуберкулезном диспансере.
В здание школы продолжаются профилактические мероприятия, инфекцию стараются полностью устранить, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение.
Отметим, что диаскинтест проводят в каждой школе России ежегодно. С его помощью можно вовремя обнаружить заболевание и вылечить его на начальной стадии.
Ранее 5-tv.ru рассказал о самых опасных заболеваниях для человека.
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