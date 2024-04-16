Туберкулез не дремлет: вирус вновь вспыхнул в России

В одной из школ Приморье зафиксировали несколько случаев заражения туберкулезом с помощью диаскинтеста.

В одной из школ Приморье зафиксировали несколько случаев заражения туберкулезом с помощью диаскинтеста.

«Вспышка туберкулеза зафиксирована в школе № 17 города Дальнегорск в Приморье», — уточнил ТАСС.

Школьникам с положительными результатами провели дополнительное обследование с помощью компьютерной томографии. Все больные проходят бесплатное лечение.

Детей направили в Приморский детский краевой клинический фтизиопульмонологический центр, взрослым предложена терапия в реабилитационных центрах поселка Липовцы и города Арсеньева.

Первоисточник вируса был выявлен специалистами и также находится в противотуберкулезном диспансере.

В здание школы продолжаются профилактические мероприятия, инфекцию стараются полностью устранить, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение.

Отметим, что диаскинтест проводят в каждой школе России ежегодно. С его помощью можно вовремя обнаружить заболевание и вылечить его на начальной стадии.

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