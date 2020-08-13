«Придет беда — я помогу!» — Киркоров ответил на слухи о разводе Пугачевой
Поклонники обсуждают слухи о размолвке звезд.
Фото: globallookpress / Anatoly Lomohov
Вот уже который месяц в светской тусовке бродят слухи о тайном разводе певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина. На чем они основаны, неизвестно. Сами звездные супруги ситуацию никак не комментируют.
Зато бывший избранник примадонны — народный артист РФ Филипп Киркоров — от беседы со СМИ не отказался. Однако размытыми формулировками и колкими фразами лишь внес интриги и смуты. На уточняющие вопросы от «Собеседник.ru» певец ответил категорично: о личной жизни Аллы никому рассказывать не собирается. Но тут же добавил, что случись с ней какая-то беда — незамедлительно придет на помощь.
«Просто неприлично комментировать то, что происходит в этой семье. Я не имею никакого права и основания. Мы не дружим домами. Это было бы странно! Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает: если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить», — заявил Киркоров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Наталья Рудова опровергла слухи о своей беременности.
Читайте также
59%
0.37 87.04
1.08
Нашли ошибку?