«Я объелась!» — Рудова опровергла слухи о своей беременности
Звезда сериала «Татьянин день» обвинила в путанице большое количество съеденных блюд японской кухни.
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Фото, видео: Instagram @rudovanata
Наталья Рудова, актриса сериалов «Универ. Новая общага» и «Татьянин день», опровергла недавние слухи о своей беременности и романе с бизнесменом Александром Орловым. Как передает «Экспресс газета», девушка опубликовала объяснительный пост на своей странице в Instagram.
По словам Рудовой, Орлов, владелец одной из сети ресторанов азиатской кухни, не состоит с ней в романтических отношениях. Ну, а в слухах о будущем ребенке виновата сама актриса, которая не смогла совладать с аппетитом и переела.
«О, Боги!!! Я объелась! Да, да… так сказать позволила себе лишнего и расслабилась. Проснувшись через пару дней, я офигела от чудесных новостей. Саша, прости за чудо бейбика из кучи суши и моих любимых дим-самов в моем животике», — пишет девушка.
Также Рудова призналась, что после появившихся новостей решила поддать масла в огонь. Она опубликовала несколько фотографий, на которых якобы держит беременный живот. Помогло ей в афере умение его надувать.
После актриса все же поблагодарила за поздравления в честь будущих детей, а также отметила, что ей «нужно срочно худеть».
Информация о беременности актрисы появилась несколько дней назад, когда на ее странице в Instagram появился снимок, где Рудова находится на веранде одного из ресторанов, принадлежащих Орлову. Фанаты увидели округлившийся живот актрисы, а после этого девушка, как оказалось, сама начала провоцировать общественность.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Рудова с юмором объяснила, почему не хочет детей.
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