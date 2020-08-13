«Я объелась!» — Рудова опровергла слухи о своей беременности

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Андрей Чапыгин
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Звезда сериала «Татьянин день» обвинила в путанице большое количество съеденных блюд японской кухни.

Фото, видео: Instagram @rudovanata

Наталья Рудова, актриса сериалов «Универ. Новая общага» и «Татьянин день», опровергла недавние слухи о своей беременности и романе с бизнесменом Александром Орловым. Как передает «Экспресс газета», девушка опубликовала объяснительный пост на своей странице в Instagram.

По словам Рудовой, Орлов, владелец одной из сети ресторанов азиатской кухни, не состоит с ней в романтических отношениях. Ну, а в слухах о будущем ребенке виновата сама актриса, которая не смогла совладать с аппетитом и переела.

«О, Боги!!! Я объелась! Да, да… так сказать позволила себе лишнего и расслабилась. Проснувшись через пару дней, я офигела от чудесных новостей. Саша, прости за чудо бейбика из кучи суши и моих любимых дим-самов в моем животике», — пишет девушка.

Instagram @rudovanata

Также Рудова призналась, что после появившихся новостей решила поддать масла в огонь. Она опубликовала несколько фотографий, на которых якобы держит беременный живот. Помогло ей в афере умение его надувать.

После актриса все же поблагодарила за поздравления в честь будущих детей, а также отметила, что ей «нужно срочно худеть».

Instagram @rudovanata

Информация о беременности актрисы появилась несколько дней назад, когда на ее странице в Instagram появился снимок, где Рудова находится на веранде одного из ресторанов, принадлежащих Орлову. Фанаты увидели округлившийся живот актрисы, а после этого девушка, как оказалось, сама начала провоцировать общественность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Наталья Рудова с юмором объяснила, почему не хочет детей.

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