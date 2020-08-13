Шокирующее видео с места массового ДТП с погибшими в Башкирии

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Карина Бернтгольц
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Семь легковых автомобилей столкнулись в Кировском районе Уфы.

Фото, видео: Вконтакте @dorpatrolufa

Жуткое ДТП сегодня произошло в Башкирии. На Сочинской улице в городе Уфе столкнулись семь легковых автомобилей. Для некоторых участников аварии происшествие обернулось трагически. Как стало известно 5-tv.ru, в результате инцидента два человека погибли и еще четверо пострадали. Двое из тех, кто получил травмы, в настоящий момент госпитализированы. Информация об их состоянии уточняется.

На месте дорожной аварии работают экстренные службы. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент жесткого столкновения машины скорой помощи и Opel Corsa в Омске попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. Авария произошла рано утром 13 августа на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 10-летия Октября.

Шокирующее видео с места массового ДТП с погибшими в Башкирии

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Вконтакте @dorpatrolufa

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Вконтакте @dorpatrolufa

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Вконтакте @dorpatrolufa

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