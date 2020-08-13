Жесткое столкновение машины «скорой» и иномарки в Омске попало на видео

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Василий Заика
Эксклюзив 54

В результате аварии пострадала беременная пациентка и два сопровождавших ее медика.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Момент жесткого столкновения машины скорой помощи и Opel Corsa в Омске попал в поле зрения камеры видеонаблюдения. Авария произошла рано утром 13 августа на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 10-летия Октября.

На кадрах видно, как в заднюю часть проезжающей на запрещающий сигнал светофора с проблесковыми маячками спецмашины врезается германская легковушка. Карету «скорой» от удара разворачивает на 180 градусов, после чего она опрокидывается на бок и по инерции ее тащит по асфальту еще несколько метров. Opel с разбитым моторным отсеком, из которого валит пар от горячего антифриза, после столкновения остается стоять на перекрестке среди обломков.

Водитель и пассажир, стоящей на светофоре поливальной машины, бросаются к легковушке. В этот момент из нее неспешно выходит хозяйка и наблюдает за происходящим «руки в боки». Мужчины подбегают к карете «скорой» и помогают выбраться водителю, который спешит извлечь из салона пациентку и медиков.

В пресс-службе регионального Минздрава отметили, что в результате аварии пострадали трое — беременная женщина и члены медицинской бригады.

«Пострадали акушерка и сопровождающий пациента медик. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в медицинское учреждение. Беременная женщина также получила политравмы и была доставлена в областной роддом, где ее состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для ребенка нет», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что беременную женщину в больницу отвез в сопровождении наряда ДПС неравнодушный автолюбитель.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — двое взрослых и ребенок погибли в ДТП в Псковской области.

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